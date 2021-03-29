Вахта Памяти-2021 открылась в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Вахта Памяти-2021 открылась в Смоленске. Планы на предстоящий сезон обсудили более 80 поисковиков региона.

Координатор проекта «Единой России» «Связь поколений», руководитель поискового движения Смоленщины Нина Куликовских рассказала, что в этом году предполагается провести от 30 до 40 экспедиций, которые состоятся почти во всех муниципальных образованиях Смоленской области. Также пройдут традиционные акции и проекты, которые поисковики реализуют совместно с партией «Единая Россия». Это и «Доброхоты», и «Забота», и презентация «Диктанта Победы», «Судьба солдата» и другие.

В прошлом году подняты останки более 1600 воинов, найдено 7 наград, 20 именных вещей и 90 медальонов, установлено 93 имени. Благодаря проведенной деятельности 45 семей смогли узнать судьбу своих родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Вахта Памяти-2021 открылась в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

На встрече говорилось, что очень важно вовлекать в поисковую работу молодежь. Отряды состоят из людей разных статусов и профессий, но всех их объединяет желание увековечить память павших на войне героев. Именно с этой целью был создан поисковый отряд «Славяне», в который вошли депутаты-единороссы и сотрудники законодательного собрания области. Лидер отряда - председатель Смоленской областной Думы, Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

Депутаты оказывают не только практическую помощь, сами занимаются поиском, но и, конечно же, помогают другим поисковикам в их добрых начинаниях.

Впереди три масштабных Вахты памяти: весенняя - в Вяземском районе; учебно-тренировочная - в Ярцевском и Духовщинском районах, ее организуют для новобранцев, не владеющих практикой; осенняя, которая состоится на границе Глинковского и Ельнинского районов.

Первая экспедиция состоится уже совсем скоро - с 24 апреля по 5 мая.

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