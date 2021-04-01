Курс реабилитации после коронавируса смоляне смогут пройти в больнице на Шевченко

Фото: из архива «КП».

Уже в апреле 2021 года смоляне, переболевшие коронавирусом в тяжелой и среднетяжелой форме, смогут рассчитывать на курс восстановления в специально созданном для этого отделении больницы медреабилитации. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский.

В межучреждение, расположенное на улице Шевченко в Смоленске, граждан будут направлять терапевты и неврологи, руководствуясь утвержденными критериями отбора, рассказали в региональном Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Курс реабилитации продлится около двух недель и будет проходить по индивидуальной программе, в которую войдут дыхательная гимнастика и различные физические упражнения. Это может помочь смолянам быстрее восстановиться после коронавируса.