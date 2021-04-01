Антиковидные отграничения ослабили в Смоленской области

Изменения в указ о введении режима повышенной готовности подписал губернатор Алексей Островский. Антиковидные ограничения в регионе ослабились.

В частности, теперь можно будет проводить спортивные мероприятия с присутствием зрителей (при условии наполненности зала лишь на половину и соблюдении требований Роспотребнадзора).

До 14 апреля продлеваются выплаты пособий по временной нетрудоспособности застрахованным смолянам старше 65 лет, находящимся на самоизоляции.

В регионе теперь разрешены субботники и мероприятия, относящиеся к предстоящей переписи населения. Также допускается вероятность проведения военного парада и акции «Бессмертный полк» 9 мая, если эпидситуация в регионе не ухудшится.

В отдельных помещениях при соблюдении всех профилактических мер допускается посещение родственников смолян, проживающих в соцучреждениях. При этом не менее 70% проживающих должны быть вакцинированы от коронавируса.