Инспекторы ГИБДД нашли наркотики при осмотре машины смолянина

У водителя авто в Смоленске нашли наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД остановили "БМВ" для проведения профилактической проверки на улице 2-ой Верхний Волок. В процессе проведения проверок инспекторы обратили внимание на то, что водитель ведет себя подозрительно и заметно занервничал - возможно, он был пьян. Также подозрительно вел себя и пассажир машины, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Правоохранители решили провести досмотр. В куртке водителя был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом, позже выяснилось, что это химический гашиш.

Против водителя авто возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере. Максимальное наказание, которое ему грозит - лишение свободы на 10 лет.