Фонд развития промышленности одобрил займ в размере 155 млн рублей Десногорскому полимерному заводу

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Фонд развития промышленности одобрил семь займов для реализации проектов регионов. В это число попала и Смоленская область: 155 млн рублей выделят Десногорскому полимерному заводу. На эти средства будет налажено производство 9-слойной пленки для продуктов питания. По информации компании, сейчас около 40% барьерной пленки в страну поступает из-за границы. Улучшение производства предприятия снизит данный показатель на 6%.

Также из сообщения пресс-службы ФРП стало известно, что благодаря новому оборудованию компания сможет выпускать пленку с возможностью многократного открытия – закрытия. Она будет защищена от образования влаги на поверхности упаковки, которая может появиться при резкой смене температуры.

Всего экспертный совет ФРП одобрил семь займов для реализации проектов в Белгородской, Смоленской, Ярославской и Челябинской областях, а также в Республиках Крым, Татарстан и Удмуртия. Сумма займов от ФРП составит 858 млн рублей, а общий бюджет реализации проектов превысит 2 млрд рублей.

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