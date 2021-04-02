В Смоленской области полицейские накрыли наркопритон в квартире

Фото: Пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В городе Десногорск Смоленской области полицейские накрыли наркопритон. Злополучную квартиру обнаружили сотрудники ОМВД России. Притон был "обустроен" в квартире одного домов в 1-м микрорайоне города.

Полицейский направляли на медосвидетельствование лиц, которые посещали данную квартиру, рассказали в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.

Безработная и ранее судимая смолянка 1981 года рождения месяц впускала к себе домой наркозависимых людей. Взамен женщина брала с них оплату алкогольными напитками.

Против "арендодателя" возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое ей грозит, лишение свободы на срок до четырех лет.

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