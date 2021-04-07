Бывший замначальника УГИБДД Сергей Дударев умер в Смоленске. Фото: pixabay.com.

5 апреля 2021 года на 60-м году жизни скончался бывший заместитель начальника УГИБДД полковник милиции в отставке Сергей Иванович Дударев.

Службу в органах внутренних дел он начал в 1986 году с должности инспектора по пропаганде отдельной роты ДПС ГАИ по городу Смоленску.

Более 25 лет своей жизни Сергей Иванович Дударев посвятил службе в Госавтоинспекции.

С 1990-го по 1996 год служил на различных должностях в отдельном батальоне ДПС по Смоленску. С 1996 года по 2001 год – старший госавтоинспектор контрольно-профилактического отделения ОГАИ/ОГИБДД УВД Смоленской области.

В 2001 году Сергей Иванович был назначен начальником отдела регистрационно-экзаменационной работы, технадзора и пропаганды УГИБДД УВД.

С 2002 года по 2011 год занимал должность заместителя начальника УГИБДД УВД по Смоленской области.

Прощания с телом покойного состоится 7 апреля 2021 года в 12:15 по адресу: Смоленск, микрорайон Южный, дом №75.

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