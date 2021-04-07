Смоленских водителей предупредили об ухудшении погоды. Фото: pixabay.com.

По информации Гидрометцентра России на территории Смоленской области ожидаются перепады температурных режимов и выпадение осадков в виде снега.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Смоленской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге.

Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Особую осторожность следует проявлять при проезде мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды.

Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Напомним, В Смоленске ограничат движение транспорта 8 апреля.