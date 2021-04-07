Силы и средства Смоленскэнерго готовы к пожароопасному сезону. Фото: Смоленскэнерго.

Сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» приняли участие в смотре готовности органов управления, сил и средств Смоленской областной подсистемы РСЧС к пожароопасному сезону.

Мероприятие направленно на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в пожароопасный сезон 2021 года на территории Смоленской области.

Основная цель смотра – проверка готовности личного состава и технического состояния специальной техники к ликвидации пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

Энергокомпанию представляла мобильная бригада Починковского района электрических сетей, в арсенале которой имеются все необходимые средства защиты и материалы для ликвидации возгораний, а также высокопроходимая специальная техника. Энергетики доложили об оснащении бригады, рассказали обязанности на случай пожара на энергообъекте, а также о наличии необходимой техники и оборудования.

Готовность сил и средств Смоленскэнерго к наступившему пожароопасному сезону была подтверждена, а значит в случае возникновение нештатных ситуаций, энергетики справятся с оперативным устранением неполадок.

Главная задача энергетиков в пожароопасный период - защита энергооборудования от огня и поддержание надежного электроснабжения потребителей. Правилами установления охранных зон вблизи энергообъектов запрещено поджигать прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные деревья и кустарники, проводить сельскохозяйственные палы, складировать лесоматериалы, горюче-смазочные материалы, бросать горящие спички и окурки, разводить костры в охранных зонах ЛЭП. Все это может привести, в случае возгорания, к повреждению линий и длительному отключению потребителей от электроснабжения. Продукты горения от низовых палов и разведенных костров рядом с ЛЭП приводят к аварийному отключению электроустановок, соответственно прерывается энергоснабжение. Лесной пожар, низовой пал - любой огонь может привести к крупным авариям и выходу из строя оборудования.

В Смоленскэнерго регулярно проводятся смотры по противопожарному состоянию структурных подразделений, выявляющие лидеров, дни пожарной безопасности, а также противопожарные тренировки по ликвидации возгорания на подстанциях 35-110 кВ совместно с ГУ МЧС России. Специалисты филиала постоянно работают над повышением уровня защиты от огня линий электропередачи и подстанций: ежегодно в полном объеме выполняют все мероприятия по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в пожароопасный период.

Усиленный контроль за энергосистемой будет производиться на протяжении всего пожароопасного сезона - энергетики делают все возможное, чтобы обеспечить качественное и бесперебойное энергоснабжение региона в это беспокойное время года.