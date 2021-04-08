Продавщице из Дорогобужа грозит штраф до 80 тысяч за продажу алкоголя подростку. Фото: pixabay.com.

В ходе рейда инспекторы отдела МВД России «Дорогобужский» зафиксировали продажу алкоголя подростку в одном из торговых павильонов в поселке Верхнеднепровский.

В торговой точке парню, учащемуся одного из местных техникумов, продали бутылку алкогольного напитка.

При проверке личности продавца полицейские выяснили, что в ноябре прошлого года 52-летняя местная жительница уже привлекалась к ответственности за такое жзе нарушение. Тогда женщина получила лишь предупреждение.

В настоящее же время возбуждено уголовное дело. Продавщице грозит штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей.

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