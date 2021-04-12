28 529 случаев COVID-19 зарегистрировано в Смоленской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональном Оперативном штабе рассказали о новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией. За все время наблюдений COVID-19 подтвердился у 28 529 человек, 11592 приходится на областной центр.

По данным на 11 апреля, количество выздоровевших смолян составляет 27187 человек. Также на территории региона зафиксирован 804 случай с летальным исходом.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 2818 человек, из них 2210 - в режиме самоизоляции, 608 - в стационаре.

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции проведено 380 613 лабораторных исследований.

Ранее "КП" писала, что в воскресенье пресс-служба Российского Федерального Медико-биологического агентства сообщила, что ФМБА получило патент на препарат для профилактики и лечения ковида под названием «Мир-19».