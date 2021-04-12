Смолянин хотел купить билеты в театр и остался без 11,5 тысяч рублей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В УМВД по региону сообщили, что мужчина списался с продавцом и перевел через онлайн-приложение банка на расчетный счет неизвестного 11,5 тысяч рублей. После совершения операции мошенник перестал выходить на связь.

В полиции сообщили, что потерпевший знал о существовании сайтов-дублеров, но не мог подумать, что такая ситуация может произойти с ним.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее две жительницы Десногорска поверили «звонившим из банка» и перевели неизвестным для защиты своей карты 700 тысяч рублей. Операции женщины совершали около терминала.