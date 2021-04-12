Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Еще
Радио
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 апреля 2021 14:58

«ВАЗ-2114» сбил 10-летнего ребенка на велосипеде под Смоленском

Наезд на мальчика произошел около Дома культуры
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
«ВАЗ-2114» сбил 10-летнего ребенка на велосипеде под Смоленском. Фото: из архива издания.

«ВАЗ-2114» сбил 10-летнего ребенка на велосипеде под Смоленском. Фото: из архива издания.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

ДТП произошло около 12.15 11 апреля в городе Десногорске в районе ДК «Нейтрино» 4 микрорайон. Водитель не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.

Ранее на улице Николаева в Смоленске провалилась брусчатка. Провал огородили, но дорога продолжает разрушаться.