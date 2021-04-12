«ВАЗ-2114» сбил 10-летнего ребенка на велосипеде под Смоленском. Фото: из архива издания.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ДТП произошло около 12.15 11 апреля в городе Десногорске в районе ДК «Нейтрино» 4 микрорайон. Водитель не предоставил преимущество в движении несовершеннолетнему, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.
Мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.
Ранее на улице Николаева в Смоленске провалилась брусчатка. Провал огородили, но дорога продолжает разрушаться.