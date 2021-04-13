В Смоленске школьники получили премии имени Юрия Гагарина. Фото: администрация г. Смоленска.

Награждение прошло по четырем номинациям – за успехи в учебе и научно-исследовательской работе, высокие спортивные результаты, достижения в творческой деятельности и активное участие в общественной жизни школы, города, области, Российской Федерации.

Напомним, премия вручается ежегодно.

Ранее депутаты горсовета проголосовали за увеличение в два раза суммы награждения, теперь за первое место юные лауреаты будут получают по 10 000 рублей, за второе – по 8 000 рублей, за третье – по 6 000 рублей.

Узнать имена награжденных можно здесь.