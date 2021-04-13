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Происшествия13 апреля 2021 14:04

Из-за столкновения с трактором под Смоленском перевернулся УАЗик

Есть пострадавшие
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: Пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Смоленской области.

Утром 12 апреля под Смоленском УАЗик столкнулся с трактором и перевернулся. ДТП произошло на 32 км автодороги "Прудки-Монастырщина". Водитель УАЗа 1961 года рождения не выбрал безопасную дистанцию, из-за чего столкнулся с трактором, который двигался в попутном направлении.

В результате две пассажирки автомашины УАЗ 1966 и 1974 года рождения получили ранения, сообщили в региональном УГИБДД.

Ранее мы писали о том, что движение транспорта на трех улицах в Смоленске частично перекроют на 6 месяцев.

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