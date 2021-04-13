Ещё две районные больницы Смоленской области вернулись к штатному режиму работы

Ситуация с коронавирусом в регионе постепенно улучшается. Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-службе Департамента здравоохранения Смоленской области рассказали, что медучреждения региона продолжают возвращаться к привычному режиму работы.

Согласно приказу профильного департамента, ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» возобновила профилактический осмотр несовершеннолетних.

Также к привычному режиму работы вернулась Демидовская ЦРБ. В больнице начали проводить диспансеризацию определенных групп взрослого населения, профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних, диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.