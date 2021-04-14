Постамент бюста генерала Дохтурова отреставрируют

Фото: Андрей Смирнов.

Председатель Смоленского горсовета оперативно отреагировала и организовала работы по ремонту постамента. Вместе с главой Ленинского района Сергеем Тихомировым и директором «Зеленстроя» Викторией Майстренко побывали на месте.

«Как видно, постамент действительно нуждается в реставрации. И здесь нужны кардинальные решения. Буду лично контролировать ход работ», – отметила председатель городского Совета Виктория Макарова («Единая Россия»).

Сейчас разрушенные плиты уже демонтированы работниками «Зеленстроя». Ремонт постамента начнется уже в ближайшее время.

Справка: Дмитрий Сергеевич Дохтуров — русский военачальник, генерал от инфантерии. Во время Отечественной войны 1812 года руководил обороной Смоленска от французов. Бюст генерала установлен в Сквере Памяти Героев.