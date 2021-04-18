Смоленскому водителю грозит тюрьма за избиение полицейского

В Смоленске водитель избил сотрудника правоохранительных органов. Фото: Артем КИЛЬКИН

На улице Брылёвка в Смоленске сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на машину, которая «виляет» на дороге. Полицейский подал водителю сигнал жезлом, чтобы тот остановился для проверки, но нарушитель проигнорировал это и поехал дальше. Экипаж ГИБДД отправился за ним.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, водитель совершил наезд на препятствие и остановился, а после вышел из машины и стал конфликтовать с сотрудниками ГИБДД. В один момент нарушитель ударил кулаком в голову одного из правоохранителей.

Нарушителем оказался 38-летний смолянин, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», также составлены протоколы об административных правонарушениях. Горе-водителю грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.