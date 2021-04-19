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Здоровье19 апреля 2021 8:00

Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области

Ежесуточно COVID-19 заболевают около 50 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области.

Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области. Информацию за последние сутки передает региональный Оперативный штаб.

По состоянию на 18 апреля на территории Смоленской области зарегистрировано 28836 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11734 - в областном центре.

Помощью врачей пользуются 2525 человек, из них 1929 – пребывают в режиме самоизоляции, 596 - в стационаре.

Ранее «КП» писала почему Россия выглядит островком стабильности во время пандемии COVID-19. Что на самом деле лучше всего помогает сдерживать распространение опасной инфекции, стремящейся обойти иммунную защиту людей – читайте здесь.

Коронавирус Covid-19