Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новые случаи коронавируса выявлены на 13 территориях в Смоленской области. Информацию за последние сутки передает региональный Оперативный штаб.
По состоянию на 18 апреля на территории Смоленской области зарегистрировано 28836 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11734 - в областном центре.
Помощью врачей пользуются 2525 человек, из них 1929 – пребывают в режиме самоизоляции, 596 - в стационаре.
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