Смолянин оплатил долг по кредиту за жену, чтобы отправиться с ней на отдых. Фото: Михаил Фролов.​ Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленской области мужчина оплатил долг по кредиту за жену, чтобы отправиться с ней на отдых, этом сообщает пресс-служба регионального УФССП. Женщина «накопила» 110 тысяч рублей долга по процентам займа.

В ведомстве уточняют, что из-за уклонения от этих выплат в отношении должницы вынесли постановление о временном ограничении права выезда за пределы страны.

- Туристическая путёвка заграницу была куплена и муж поспешил с оплатой процентов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации снято, - отметили в УФССП.

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