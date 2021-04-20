В Смоленске посетитель вокзала в кафе украл сумку у спящего пассажира. Фото: ЛО МВД России на станции Смоленск.

Пассажир зашел в кафе вокзала перекусить и задремал. В тот момент его сумка оставалась лежать на соседнем стуле. Посетитель увидел, что имущество находится без присмотра, подошел и незаметно забрал себе.

Раскрыть кражу полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения.

- Подозреваемый задержан по «горячим следам». Им оказался уроженец соседнего государства 1958 года рождения. Мужчина арестован, - сообщили сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск.

Ранее другой мужчина напал на детского врача, когда тот пришел на вызов. Медик получил травмы.