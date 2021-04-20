Смолянам стало проще зарегистрировать автомобиль. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как сообщили в отделение №1 МОРЭР ГИБДД УМВД России по Смоленской области, с марта 2021 года у смолян появилась возможность подачи заявлений для предоставления государственных услуг «Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности» и «Замена водительского удостоверения при истечении срока действия или изменений в состоянии здоровья водителя» с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг непосредственно в Федеральную информационную систему Госавтоинспекции. Подать такие заявления возможно исключительно с использованием персонального компьютера (в настоящее время в мобильном приложении такая возможность отсутствует).

При подаче такого заявления в личном кабинете пользователя на сайте «Госуслуги» гражданам сообщается PIN-код, который необходимо ввести в терминале электронной очереди по прибытии в подразделение Госавтоинспекции. Заявитель вводит полученный на сайте PIN-код в терминале электронной очереди в разделе «Предварительная запись» и ожидает вызова по номеру полученного талона.

Для получения иных государственных услуг по линии ГИБДД, через портал Госуслуги получение и введение PIN-кода пока не предусмотрено.