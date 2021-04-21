Смоленский водитель отсудил у дорожников компенсацию за плохую проезжую часть

Смоленский водитель отсудил у дорожников компенсацию за плохое состояние дороги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Водитель обратился в суд с требованием о возмещении ущерба. Его автомобиль получил повреждения в январе 2021 года при наезде на выбоину. В суде установили, что на момент ДТП участок дороги содержался МБУ «Дормостстрой».

«Доказательств надлежащего исполнения МБУ «Дормостстрой» до момента ДТП обязанностей по содержанию дороги в материалы дела представлено не было, как и не было представлено каких-либо доказательств подтверждающих, что нарушенные истцом Правила дорожного движения Российской Федерации послужили причиной ДТП», - рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Смоленска.

Суд частично удовлетворил исковые требования и взыскал с МБУ «Дормостстрой» в пользу истца сумму ущерба.