В Смоленске запустят портал о культурной и туристической жизни региона

В регионе появится портал и культуре и путешествиях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро в Смоленске запустят портал «Smola», в котором будет публиковаться полная и доступная информация о туристических возможностях Смоленской области. Жители и туристы смогут легко находить увлекательные маршруты для путешествий по региону, ознакомятся с актуальной культурной афишей и найдут лайфхаки для поездки по области.

«Smola» направлена на повышение туристической привлекательности Смоленской области. На канале будет информация о всей культурной жизни региона: места, люди и сообщества, художники и музыканты, концерты, фестивали и выставки. За несколько минут посетители портала получат всю интересующую их информацию и определятся с планами на ближайшие выходные. Проект будет состоять из информпортала «Smola», блога проекта в соцсетях, видеоблога на YouTube, а также интеграции с Trip.Advicer и картами Maps.me.

Команда проекта предлагает смолянам поучаствовать в социальном опросе, чтобы выявить, какие направления культурной и туристической жизни региона больше нуждаются в освещении. Пройти опрос и рассказать, какой Смоленск любите больше и каким его хотите видеть именно вы, можно по ссылке.

Подробнее о проекте на сайте.