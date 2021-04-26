В Смоленске актриса театра Людмила Сичкарева ушла из жизни. Фото: Смоленский государственный театр имени Грибоедова.

Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева - актриса Смоленского государственного театра имени Грибоедова. О трагическом известии сообщили сотрудники театра.

Сичкарева служила в театре с 1964 года. За всю жизнь она сыграла более 150 ролей на сцене и только одну - в кино.

- Выдающаяся была актриса, старое поколение, как говорится, но не менее гениальное... Таких сейчас мало осталось. Светлая и вечная память! - высказывают слова скорби смоляне в соцсетях!

Причина смерти не сообщается.