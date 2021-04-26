Голосование за дизайн-проекты скверов для благоустройства стартовало в Смоленске

Фото: администрация г. Смоленска.
Смоляне могут отдать свой голос за понравившуюся территорию на платформе 67.gorodsreda.ru. В проекте участвуют 7 муниципальных образований Смоленской области.
У жителей региона есть один голос. Принять участие в опросе могут смоляне, которым исполнилось 14 лет.
Голосование пройдет до 30 мая 2021 года.
Цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.