В Смоленске из Сквера Памяти Героев украли две туи. Фото: администрация г. Смоленска.

О пропаже сообщили работники МБУ «Зеленстрой». В администрации города Смоленска сообщили, что поиском варваров, решившихся на такое кощунственное злодеяние в преддверии празднования Дня Победы, займется полиция.

В пресс-службе сообщили, что место выкопанных деревьев будут высажены новые.

Смоляне не в первый раз показали свою "любовь" в этим растениям - несколько раз туи выкапывали на улице Николаева. Найти воров удавалось не всегда.