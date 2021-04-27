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Здоровье27 апреля 2021 10:04

Коронавирус обнаружили на 9 территориях Смоленской области

2549 человек в регионе находятся под медицинским наблюдением
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новые случаи заражения обнаружили на 9 территориях региона.

Новые случаи заражения обнаружили на 9 территориях региона.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе рассказал, где были обнаружены новые случаи заражения коронавирусом на вчерашний день.

Большинство новых заражённых пришлось в Смоленск (+17) и Сафоново (+11). По +7 положительных тестов зафиксировали в Ельне и Вязьме, еще 3 - в Смоленском районе, в Велиже и Глинке по +2.

По 1 новому случаю обнаружили городах Демидов и Ярцево.

В общей сложности в регионе под медицинским наблюдением находятся 2549 человек, из них 1993 - в режиме самоизоляции, 556 - в стационаре.

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