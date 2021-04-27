Из-за тлеющей золы едва не сгорела баня под Смоленском

Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Жительница деревни Заборье Демидовского района протопила печь в бане, выгребла угли и золу в пластиковый таз и оставила тлеть в предбаннике. Женщина не убедилась в том, что содержимое таза достаточно остыло.

На следующее утро хозяйка заметила, как из постройки валит дым. Вместо того, чтобы сообщить МЧС, она позвонила своей дочери.

- Она то и вызвала пожарных, а её муж и сын побежали на помощь. Протянув садовый шланг они начали заливать пламя, распространяющееся по стене предбанника. Примчавшиеся огнеборцы 23 пожарно-спасательной части потушили возгорание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

К счастью, серьезных материальных потерь удалось избежать - немного обгорела стена в предбаннике.