Смоленскэнерго повышает качество электроэнергии для Демидовского района

Фото: Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» в апреле 2021 года проводит ремонт оборудования подстанции 110/35/10кВ Демидов, сообщает пресс-служба компании.

Подстанция обеспечивает электроснабжение бытовых и промышленных потребителей г. Демидов и население Демидовского района. Основные потребители: средние школы, школа-интернат, детские сады, фельдшерско-акушерский пункт, Демидовская районная больница, магазины, котельные, дом культуры, районная библиотека, население порядка 7 тысяч человек.

Введенная в эксплуатацию в 1961 году подстанция согласно заводским инструкциям требует периодического ремонта основного оборудования. В апреле энергетики проводят капитальный ремонт четырех выключателей 35 кВ, 10 разъединителей 35 кВ с заменой 60 опорно-стержневых изоляторов 35 кВ и текущий ремонт силового трансформатора. Работы направлены на улучшение качества и надежности электроснабжения жителей.

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