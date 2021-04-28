В Смоленской области первый этап вакцинации от COVID-19 завершат к сентябрю. Фото: Департамент Смоленской области по здравоохранению.

В Смоленской области первый этап вакцинации от COVID-19 в полном объеме завершат к сентябрю 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональном департаменте по здравоохранению. Это позволит создать коллективный иммунитет, который позволит помешать появлению новых штаммов опасного вируса.

В настоящее время Смоленская область находится на 53-м месте среди регионов РФ по темпам вакцинации от ковида.

В ВОЗ отмечают эффективность вакцинации.

На сегодняшний день в Смоленской области поступило 69 822 комплекта вакцины, первым компонентом привиты 62 153 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 40 249 человек.