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Общество29 апреля 2021 8:02

Смоленские школьники на майских каникулах отдохнут с 4 по 7 мая

Стало известно, как будут работать образовательные праздники
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские школьники на майских каникулах отдохнут с 4 по 7 мая.

Смоленские школьники на майских каникулах отдохнут с 4 по 7 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно приказу профильного департамента дни с 4 по 7 мая официально признаны нерабочими.

Руководству учреждений поручили внести изменения в графики работы и содержание рабочих программ учебных предметов и курсов по выбору.

Ранее в пятницу, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту с предложением объявить каникулы. По мнению Поповой, непрерывные выходные помогут сдержать распространение коронавируса в России.