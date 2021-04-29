Смоленские школьники на майских каникулах отдохнут с 4 по 7 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно приказу профильного департамента дни с 4 по 7 мая официально признаны нерабочими.

Руководству учреждений поручили внести изменения в графики работы и содержание рабочих программ учебных предметов и курсов по выбору.

Ранее в пятницу, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту с предложением объявить каникулы. По мнению Поповой, непрерывные выходные помогут сдержать распространение коронавируса в России.