76-летняя женщина с улицы Лавочкина пропала в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".

Пенсионерка Галина Михелькевич ушла из дома по улице Лавочкина в среду, 28 апреля, и до настоящего времени не вернулась. Женщина может нуждаться в медицинской помощи, сообщает ПСО «Сальвар» опубликовавшие ориентировку накануне.

Особых примет у женщины нет. Подробнее как выглядит женщина и в чем была одета в день, когда ее видели в последний раз, в ориентировке ниже.

Ранее поисковики завершили поиски Виталия Семенова. Мужчина найден живым.

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