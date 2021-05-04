Памятные доски, стелы и памятники ВОВ железнодорожники привели в порядок к 9 Мая Фото: Пресс-служба РЖД России

На Московской железной дороге к 9 Мая привели в порядок памятные доски, стелы и памятники, посвященные подвигу железнодорожников в Великой Отечественной войне. Многие из них расположены на территориях предприятий и в полосе отвода магистрали и служат напоминанием о героическом прошлом работников стального пути.

Так, благоустроена территория у памятника на Рижской площади в Москве, где увековечены имена шести Героев Социалистического труда Московской железной дороги, удостоенных этого звания за организацию эвакуационных перевозок. Украшена вокзальная площадь в Вязьме, где расположен мемориал в виде паровоза. Он напоминает о тысячах железнодорожников, вступивших в ряды партизан и подпольщиков для борьбы с немецкими оккупантами.

Кроме того, на МЖД на вечной стоянке находятся 13 паровозов и бронепоездов. Например, наиболее известен бронепоезд № 13 «Тульский рабочий», установленный на Московском вокзале в Туле. На базе этого бронепоезда, построенного железнодорожниками для защиты города, организован военно-мемориальный комплекс. О том, что на станции Чернь базировался дивизион «стальных крепостей на колесах», напоминает установленный здесь по инициативе железнодорожников бронепоезд. Паровоз у депо Рыбное, ставший мемориальным, вел состав, доставивший под Рязань танки, прямо с платформ шедшие в бой и освободившие город.

В преддверии 9 Мая железнодорожники поздравили ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, малолетних узников фашистских концлагерей. В Москве, Туле, Орле, Курске 7-9 мая состоятся торжественные митинги, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ровно в 10:00 9 мая все локомотивы и электропоезда, находящиеся в пути, дадут «Гудок Победы».