В четверг в Смоленской области ожидается гроза

В четверо в Смоленске и области будет пасмурно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 6 мая, на территории Смоленской области погода все еще будет пасмурной. В течение дня ожидаются кратковременные дожди.

«Внимание! Днем возможна гроза», - предупреждают смолян в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Будет ветрено, утром и днем порывы будут достигать 17 м/с. Температура воздуха по области: ночью +5°C…+10°C, днем +9°C…+14°C. В Смоленске: ночью +7°C…+9°C, днем +10°C…+12°C.

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