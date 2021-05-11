Приставы помогли смолянке-сироте получить квартиру

После вмешательства приставов глава администрации выделил квартиру смолянке-сироте. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По информации УФССП России по Смоленской области, администрация муниципального образования должна была предоставить благоустроенное жилье сироте.

Квартира должна была соответствовать площади не менее установленной нормы с соблюдением санитарных требований.

Однако, должник, ссылаясь на отсутствие финансовых средств, не исполнил в установленный срок требование документа.

Так, за неисполнение требований судебного пристава к должнику выписали штраф в 50 тысяч рублей.

Далее главе администрации муниципального образования пригрозили уголовной ответственностью.

Лишь после этого должник нашел возможность и выделил смолянке благоустроенную квартиру.

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