Приставы помогли смолянке-сироте получить квартиру

После вмешательства приставов глава администрации выделил квартиру смолянке-сироте.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По информации УФССП России по Смоленской области, администрация муниципального образования должна была предоставить благоустроенное жилье сироте.
Квартира должна была соответствовать площади не менее установленной нормы с соблюдением санитарных требований.
Однако, должник, ссылаясь на отсутствие финансовых средств, не исполнил в установленный срок требование документа.
Так, за неисполнение требований судебного пристава к должнику выписали штраф в 50 тысяч рублей.
Далее главе администрации муниципального образования пригрозили уголовной ответственностью.
Лишь после этого должник нашел возможность и выделил смолянке благоустроенную квартиру.
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