В Сафоновском районе 15 человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом. Фото: УМВД России по Смоленской области.

15 мая около 06:20 на 298-км автодороги М-1 в Сафоновском районе произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Столкнулись большегрузный автомобиль Volvo под управлением 33- летнего водителя и микроавтобус Volkswagen, за рулем которого был 42-летний мужчина.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем автомашины Volvo.

В результате ДТП 13 человек доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Погибших нет.

На месте ДТП работает полиция и пожарные. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Смоленске пострадал человек после столкновения Renault и Nissan.