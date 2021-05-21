В Смоленске 23 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Фото: администрация Смоленска.

В Смоленске Всероссийские соревнования «Российский азимут – 2021» начнутся 23 мая в 10:00 в парке Реадовка, сообщает городская администрация.

К участию приглашаются ориентировщики в возрасте 11 – 55 лет и старше.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справку о медицинском допуске и, в случае дождливой погоды, файл для карты.

Начало церемонии награждения победителей и призеров – в 13:00.

О времени регистраций и стартов разных возрастных групп можно узнать по телефону комитета по физической культуре и спорту администрации города Смоленска – 38-75-31 (Юшкина Ольга Дмитриевна).