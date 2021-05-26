Под Смоленском спасателям пришлось освобождать пенсионерку из квартиры

Фото: пресс-служба Пожарно-спасательного центра.

Вчера, 25 мая, в одной из квартир в Гагарине Смоленской области пенсионерке потребовалась помощь спасателей. 83-летняя жительница закрылась изнутри, после чего замок сломался, а ключ застрял в нем.

- Женщина обратилась в управляющую компанию, но к сожалению там ей не смогли оказать помощь и вызвали спасателей, - рассказали в пресс-службе Пожарно-спасательного центра.

Прибывшие спасатели с помощью специальных инструментов «разобрались» с проблемным замком и высвободили женщину из квартиры.

Ранее мы писали о трагичном инциденте в областном в центре. Вечером 25 мая 76-летняя женщина погибла в пожаре