Почти 35 тысяч смолян проголосовали за благоустройство города

Фото: 67.gorodsreda.ru.

Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства проходит в Смоленске с 26 апреля по 30 мая текущего года. К сегодняшнему дню уже почти 35 тысяч смолян сделали свой выбор.

- Повлиять на облик любимых мест отдыха в городе можно с помощью платформы 67.gorodsreda.ru, где каждый смолянин старше 14 лет может проголосовать за понравившийся дизайн-проект благоустройства скверов и парков, - рассказали в городской администрации.

Также в мэрии добавили, что в активном участии в голосовании есть чисто практический смысл. Оно проходит на единой федеральной платформе, и результаты сыграют роль в дальнейшем распределении средств между регионами.

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