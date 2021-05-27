Работу заправки приостановили за угрозу жизни в Смоленской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заправка, расположенная в Заднепровье, перестанет работать на 90 дней. Выяснилось, что на ее территории не соблюдались требования промышленной безопасности.

– Приставы опечатали заправочные устройства, – сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Смоленской области. – Должник проинформирован об административной ответственности.

В ведомстве отметили, что проследят за выполнением требования о запрете обслуживания автомобилистов.

Ранее "КП" писала, что житель Смоленской области незаконно получил 70 тысяч рублей. Уголовное дело по мошенничеству с соцвыплатами закрыли.