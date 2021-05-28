«Наша задача – защищать историю для потомков» – Игорь Ляхов о памятнике возле деревни Пастиха

Фото: Smolensk.er.ru.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов вновь побывал на памятнике жителям сожженных фашистами деревень в годы Великой Отечественной войны. Ранее после своего первого визита в сельское поселение, спикер облдумы совместно с коллегами-однопартийцами обратился к губернатору Смоленской области Алексею Островскому с предложением не расширять полигон. Инициатива «Единой России» была поддержана. Сейчас многих продолжает волновать судьба обелиска. Выехав на объект повторно, Игорь Ляхов оценил возможности его благоустройства.

«Мы понимаем, что в случае увеличения площади полигона мусор мог оказаться на территории, которая священна для нас и нашей истории. Она должна быть местом поклонения, а ни в коем случае не площадкой для ТБО. Я приехал сюда второй раз на встречу с населением, а также инициативной группой коллег из партии «Единая Россия» во главе Инной Демидовой (прим.ред.: глава Вяземского района, руководитель местного отделения партии), чтобы разработать макет проекта, на основе которого это пространство будет приведено в порядок», – поделился парламентарий.

Местные жители с воодушевлением восприняли новость о благоустройстве мемориала и сохранении полигона в прежнем масштабе.

«Если бы сюда свозили отходы из других районов, то эти места похоронили в горах мусора, а ведь здесь находится символ всех сгоревших населенных пунктов Смоленской области. Нам дорог каждый метр, ведь тут погибли наши деды и прадеды», – рассказала Татьяна Астахова, которая проживает в соседней деревне Володарец.

Фото: Smolensk.er.ru.

По словам активистов, свалка бытового мусора значительно разрослась буквально за последние годы.

«Сейчас тут убрали волонтеры, а когда проходит техника, то образуются кучи мусора, потому что он выпадает из машин, и святое место по сути оскверняется», – отметил главный редактор газеты «Новый формат» Юрий Нижник.

Фото: Smolensk.er.ru.

Игорь Ляхов подчеркнул, что за территорией продолжат осуществлять уход, заверив, что в скорой перспективе будет произведена покраска необходимых элементов, появится плитка, новые скамейки.

«Наша задача – беречь, защищать нашу великую историю для потомков. Подрастающее поколение обязано знать ее ключевые вехи, а знать их оно будет по нашим делам и поступкам. Если отношение к героическим и трагическим страницам прошлого будет бережным и ответственным, то у нас всегда будут продолжатели. Я считаю, что мы должны подходить к летописи страны как наследники Победы, как те люди, которые в дальнейшем передадут дело сохранения истории своим детям», – констатировал спикер закосбрания региона.

В ходе беседы, которая состоялась прямо возле мемориала, собравшиеся высказывали идеи по его возможной реконструкции. Говоря о ее необходимости, многие отмечали высокую историческую значимость Вяземской земли, познавшей тяготы трех войн: русско-польской, войны 1812 года и Великой Отечественной. Общественный деятель, краевед Александр Клименков убежден, что Пастиха, где в начале февраля 1942 года были казнены 30 селян, является местом, подобным Хатыни: «Она расположена близко к дороге. Существует предложение сделать ее объектом, куда бы могли приехать и поклониться люди из всех районов области, ведь трагичные события происходили в каждом из них. Смоленщина в войну потеряла самое большое количество мирных жителей, после блокадного Ленинграда. Численность довоенного населения не восстановлена до сих пор».

Фото: Smolensk.er.ru.

Напомним, что в период оккупации фашисты сожгли около пяти тысяч смоленских деревень, более двухсот из них были уничтожены вместе с жителями.