Двух сотрудников УМВД задержали за незаконную торговлю табаком в Смоленске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело, сообщает региональное СУ СК России по Смоленской области.

Напомним, как ранее писал «КП», правоохранители продавали безакцизный табак, который находился в боксах как вещдок, который проходил по уголовному делу. Доступ к боксам был только у заместителя начальника полиции (по оперативной работе). Также к «работе» был привлечен житель Вязьмы.

С марта по апрель удалось продать 20 тысяч пачек сигарет (из 53 тысяч) стоимость которых составила около 900 тысяч рублей, отмечают в ведомстве. Деньгами распоряжались по своему усмотрению, отмечают в ведомстве.

- Если вина полицейских будет наказана, они будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством, - прокомментировали в УМВД по региону.

Фигурантам дела предъявили обвинение.