Еще в 8 школах Смоленска модернизируют освещение. Фото: Андрей Моисеенко.

В 2021 году еще в восьми городских школах модернизируют освещение – ртутные светильники заменят на светодиодные. Об этом сообщил глава города Андрей Борисов на совещании, докладывая об основных результатах своей работы и деятельности администрации.

Ранее переоснащение произошло в восьми школах.

По словам специалистов, светодиодные светильники долговечны, они быстро включаются и не издают неприятного шума при работе, а также при их применении не требуется специальная утилизация.