Фото: Смоленский городской Совет.

Предложения озвучили 28 мая в ходе 10-й очередной сессии городского парламента. В частности, они касаются разработки новой маршрутной сети, вопросов уборки города, организации торговли и участия областного центра в нацпроектах.

По мнению единороссов, требуется разработка дополнительных маршрутов и увеличение существующих в связи со строительством и расширением новых микрорайонов в Смоленске. Также депутаты отметили, что необходимо увеличивать финансирование на развитие отраслей городского хозяйства и работу муниципальных учреждений, обеспечивающих уборку улиц и дорожной сети города.

- В рамках утверждённых Правил благоустройства города предлагаем разработать нормативы по закреплению прилегающей территории к хозяйствующим субъектам с целью определения ответственных лиц за уборку. Кроме того, все неразграниченные территории должны быть закреплены за муниципальными предприятиями и также своевременно убираться, - подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» Николай Шумейко.

Депутаты от фракции вышли с предложением об увеличении неналоговых поступлений в городской бюджет. Одним из источников дохода могут стать нестационарные объекты торговли. При этом в горсовете считают, что ларьки и павильоны должны быть оформлены в едином стиле, чтобы не портить облик города.

Обсуждая участие Смоленска в национальных проектах, народные избранники подчеркнули, что важно, чтобы их исполнение было качественным.

- Депутаты фракции «Единая Россия» возьмут на контроль реализацию национальных проектов в 2021 году, - пообещал Николай Шумейко.

Депутаты Смоленского городского Совета вышли с инициативами к Главе города.