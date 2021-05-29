Реадовский парк в Смоленске ждёт обновление

Фото: пресс-служба городской администрации.

Проект преобразования Реадовского парка будет подготовлен компанией ДОМ.РФ. в сентябре текущего года. Разрабатывается он с учетом мнения различных сообществ смолян - спортсменов, членов патриотических организаций, различных неформальных объединений и неравнодушных горожан, рассказали в городской администрации.

Свои мысли и идеи по поводу обновления парка смоляне высказали в ходе дискуссии, которая прошла в апреле. После разработки, проект будет выставлен на суд общественности.

В ходе ежегодного отчета на сессии городского Совета глава города Андрей Борисов заявил, что на начало строительства обновленной современной территории парка будут выделены средства из федерального бюджета - порядка 100 миллионов рублей.