Скончался бывший замначальника смоленского УГИБДД Александр Фокин. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Александр Фокин ушел из жизни 30 мая. Более 32 лет своей жизни он посвятил службе в Госавтоинспекции.

С 2009 по 2015 год занимал должность заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Руководство УМВД России по Смоленской области, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают соболезнования родным и близким Александра Александровича. Редакция «КП-Смоленск» присоединяется к соболезнованиям.

Ранее скончался глава Кадастровой палаты Гусейн Гадиев. По информации местных СМИ, причиной стал инфаркт. Также врачи диагностировали у Гусейна Гадиев коронавирусную инфекцию.