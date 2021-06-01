Смолянин за отказ платить алименты пойдет под суд. Фото: r67.fssp.gov.ru.

Мужчина должен был платить сыну четвертую часть от своих заработков, рассказали в отделении судебных приставов по Шумячскому и Ершичскому районам УФССП России по Смоленской области. Но устраиваться на работу и переобучаться на другую специальность мужчина не спешил. Даже исправительные работы не пробудили сознательность у нерадивого папаши.

В результате в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье неуплата средств на содержание детей. Уголовное дело направлено в суд.