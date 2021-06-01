12-летний ребенок утонул в реке Каспля в Смоленской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники регионального следственного комитета выясняют обстоятельства гибели 12-летней девочки. Вечером 31 мая она с тремя подругами взяли купальные принадлежности и без спроса пошли одни на водоем.

- В какой-то момент во время купания школьница скрылась под водой и утонула. Тело ребенка около 22.00 извлекли из воды спасатели, - сообщили в СКР.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности. Следователи также выясняют условия воспитания и проживания ребенка в семье.

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