В Смоленске задержали мужчину, который пытался забить незнакомку до смерти

Фото: пресс-служба УМВД России по региону.

В Смоленске задержали мужчину, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью местной жительнице.

Подозреваемый ударил кулаком по лицу проходившую миму незнакомку, а когда та упала на землю, он ушёл. Спустя мгновения нападавший решил вернуться, чтобы добить жертву ногами.

Момент жестокого избиения попал на камеру видеонаблюдения, но в конце мужчина уводит потерявшую сознание смолянку из поля зрения камер. После случившегося девушка пролежала на улице до утра.

В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что мужчина задержан. Смолянин 1989 года рождения уже был судим ранее. Против него возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Избитая находится в больнице.